Barcelona, Arda Güler’in intikamını Alphonso Davies ile alacak

Barcelona, Real Madrid'in sezon başında kaptığı Arda Güler transferinin karşılığında yaz transfer döneminde vermek istiyor. Defensa Central'in haberine göre; Barcelona, sezon başında anlaşma sağladığı Arda Güler'in son anda Real Madrid'i tercih etmesi sonrası gelecek transfer döneminde bu kaybı telafi etmeye çalışacak.

40 MİLYON EURO

Haberde; Barcelona yöneticilerinin, Real Madrid'in yakından ilgilendiği Kanadalı sol bek Alphonso Davies'in menajeriyle bir araya geldiği ve bu transferi Real Madrid'den önce tamamlamak istedikleri belirtildi. Barcelona yönetiminin Bayern Münih'e Davies için 40 milyon Euro civarında bir teklif yapmayı planladığı da yazıldı.

