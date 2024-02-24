Gerçek tehlike kapıda! Ülke puanı...

Bu sezon Avrupa macerasında üst üste iyi sonuçlarla yüzümüzü güldüren temsilcilerimizden Galatasaray'ın, Sparta Prag'a elenmesi ülke puanında bulunduğumuz 9'uncu sıradaki (37.600) yerimizi ve sezon sonu ilk 10 hedefimizi tehlikeye soktu.

En yakın rakibimiz İskoçya (35.850) ile puan farkı 1.75 olmasına rağmen bize en büyük tehdidi, 11. sıradaki Çekya (35.300) oluşturuyor. Çekler, dört takımla başladığı Avrupa serüvenini 3 ekiple sürdürürken, Türkiye'nin bu süreçte dezavantajı tek temsilciyle yoluna devam etmesi olacak.

Sparta Prag'ın turu geçmesiyle 0.75 puan daha alan Çekler, 35.300'e yükseldi. Türkiye, bu sezonu ilk 10'da tamamlayamazsa 2024/25 Süper Lig şampiyonu, gelecek yıl Devler arenası gruplarına direkt olarak katılamama riskiyle karşı karşıya kalacak.