Kayseri’den muhteşem geri dönüş! 3 puan 90+3’te geldi

MONDIHOME KAYSERİSPOR 3 - 2 MKE ANKARAGÜCÜ

Stat: RHG Enertürk Enerji﻿

Hakemler: Turgut Doman, Mehmet Salih Mazlum, Abdullah Uğur Sarı

Mondihome Kayserispor: Bilal Bayazıt, Arif Kocaman (Dk. 46 Kolovetsios), Jeanvier, Carole (Dk. 46 Hasan Ali Kaldırım), Kartal Kayra Yılmaz, Gökhan Sazdağı, Ramazan Civelek (Dk. 46 Mane), Bourabia, Cardoso (Dk. 87 Shukurov), Morte, Nazon (Dk. 80 Bahoken)

MKE Ankaragücü: Bahadır Han Güngördü, Yıldırım Mert Çetin, Radakovic, Mujakic (Dk. 71 Kazımcan Karataş), Tolga Ciğerci, Atakan Rıdvan Çankaya, Chatzigiovanis (Dk. 66 Cephas), Efkan Bekiroğlu (Dk. 71 Ali Kaan Güneren), Moreira, Bassogog (Dk. 66 Morutan), Sowe (Dk. 87 Bajic)

Goller: Dk. 45 Bassogog, Dk. 45+4 Efkan Bekiroğlu (MKE Ankaragücü), Dk. 53 Nazon, Dk. 62 Jeanvier, Dk. 90+3 Mane (Mondihome Kayserispor)

Sarı kartlar: Dk. 10 Arif Kocaman, Dk. 33 Morte, Dk. 45+6 Ramazan Civelek, Dk. 90+4 Mane (Mondihome Kayserispor), Dk. 30 Sowe, 45+6 Atakan Rıdvan Çankaya, Dk. 65 Radakovic (MKE Ankaragücü)

İLK YARIDAN POZİSYONLAR

6. dakikada sağ kanattan Cardoso'nun ortasında ceza sahası ön çizgisinde topla buluşan Boa Morte'nin bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak az farkla sağ üst köşeden dışarı çıktı.

19. dakikada ceza sahası çizgisi önünde topla buluşan Nazon'un köşeye sert vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı gitti.

45. dakikada Tolga'nın savunmanın arkasına attığı sağ kanatta topla buluşan Bassogog'un ceza sahası içine girip çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti ancak pozisyona ofsayt kararı verildi. Daha sonra VAR'ın uyarısıyla hakem Turgut Doman golü verdi. 0-1

45+4. dakikada sol kanattan ceza sahası içine giren Chatzigiovanis'un pasında topu alan Efkan Berkiroğlu'nun, kale önünde vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-2

İKİNCİ YARIDAN POZİSYONLAR

53. dakikada Kayseri ekibi farkı 1'e indirdi. Gökhan Sazdağı'nın pası ile ceza sahasında kaleci Bahadır Han Güngördü ile karşı karşıya kalan Nazon'un yerden sert şutunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-2.

61. dakikada gelişen MKE Ankaragücü atağında, ceza sahası dışında topla buluşan Chatzigiovanis'un sert şutunda, meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.

62. dakikada Kayseri ekibi beraberliği yakaladı. Hasan Ali Kaldırım'ın ceza sahası dışından sert şutunu kaleci Bahadır Han Güngördü çeldi. Jeanvier'in ceza alanında önüne gelen topa sert şutunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-2.

84. dakikada sol kanattan gelişen MKE Ankaragücü atağında, Moreira'nın pası ile ceza alanının hemen dışında topa buluşan Tolga Ciğerci'nin sert şutunda, kaleci Bilal Bayazıt iki hamlede meşin yuvarlağa sahip olabildi.

90+3. dakikada Kayserispor 2-0 geriye düştüğü maçta öne geçti. Sağ kanattan Gökhan Sazdağı'nın ceza sahasına ortasında Mane'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 3-2.

Maç, Mondihome Kayserispor'un 3-2 üstünlüğü ile sona erdi.