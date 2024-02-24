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Giriş Tarihi: 24.2.2024 11:06

Kevin De Bruyne'ye Suudi Arabistan kancası

Kevin De Bruyne’ye Suudi Arabistan kancası

Manchester City'nin dünya yıldızı orta saha oyuncusu Kevin De Bruyne için flaş bir gelişme yaşandı. Suudi Arabistan ekipleri, Belçikalı yıldız için harekete geçti.

Suudi Arabistan ekipleri, Premier lig'den yeni bir yıldız ismi gözüne kestirdi. The Times'ın haberine göre; Suudi Arabistan'ın önde gelen dört kulübü, yaz transfer döneminde Kevin De Bruyne'yi kadrosuna katmak istiyor.

Manchester City'nin Belçikalı yıldız için yüksek bir bonservis bedeli beklediği belirtildi. Haberde ayrıca Suudilerin, MANU'nun yıldızı Casemiro ve Liverpool'dan Muhammed Salah ile de ilgilendiği ifade edildi. 32 yaşındaki Kevin De Bruyne, City forması ile toplamda 366 maça çıktı. 98 gol kaydederken, 161 de asist yaptı.

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Kevin De Bruyne'ye Suudi Arabistan kancası
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