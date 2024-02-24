SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Aslan’ın ’bek’lediğine değmedi

1- 8 numara transferi uzun süre bekledi; Zaha, Tete ve Hakim Ziyech gibi aynı tip hücum oyuncularına yatırım yapıldı.

2- Taraftar baskısı yüzünden Ndombele son anda kiralandı ancak Fransız orta saha, sezonun hayal kırıklığı oldu.

3- Kontenjan dolunca Leo Dubois geri çağrılma maddesi koyulmadan ve ücretinin çoğu ödenerek Başakşehir'e kiralandı.

4- Angelino ile yolların ayrılacağı iki ay önce kesinleşti ancak yeni sol bek Köhn'ün ismi, Avrupa listesine eklenmedi.

5- Bayern Münih'e 30 milyon Euro'ya satılan Sacha Boey yerine Afrika Kupası'ndaki Serge Aurier transfer edildi. Fildişi Sahilli sağ bek, turnuvadan sakat döndüğü için henüz oynama fırsatı bulamadı.

6- Devşirme oyuncuları (Kaan Ayhan, Barış Alper, Berkan) savunma beklerinde kullanan Galatasaray, Süper Lig'de kaza yapmadı ancak Avrupa arenasında Sparta Prag cezayı kesti.