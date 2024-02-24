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Giriş Tarihi: 24.2.2024 09:25 Son Güncelleme: 24.2.2024 09:39

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Aslan'ın 'bek'lediğine değmedi

MEHMET ÖZCAN
SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Aslan’ın ’bek’lediğine değmedi

Galatasaray, transferde yapılan yanlışların bedelini Avrupa'da ödedi.  Sezon başından bu yana yapılan hataların özeti ortaya çıktı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nden sonra Avrupa Ligi'ne de veda eden Sarı-Kırmızılı takımda, Sparta Prag rövanşında teknik direktör Okan Buruk'un eli kolu bağlandı… İşte devşirme beklerle Avrupa'da rakibine diş geçiremeyen Cimbom'da, sezon başından bu yana yapılan hataların özeti:

1- 8 numara transferi uzun süre bekledi; Zaha, Tete ve Hakim Ziyech gibi aynı tip hücum oyuncularına yatırım yapıldı.
2- Taraftar baskısı yüzünden Ndombele son anda kiralandı ancak Fransız orta saha, sezonun hayal kırıklığı oldu.
3- Kontenjan dolunca Leo Dubois geri çağrılma maddesi koyulmadan ve ücretinin çoğu ödenerek Başakşehir'e kiralandı.
4- Angelino ile yolların ayrılacağı iki ay önce kesinleşti ancak yeni sol bek Köhn'ün ismi, Avrupa listesine eklenmedi.
5- Bayern Münih'e 30 milyon Euro'ya satılan Sacha Boey yerine Afrika Kupası'ndaki Serge Aurier transfer edildi. Fildişi Sahilli sağ bek, turnuvadan sakat döndüğü için henüz oynama fırsatı bulamadı.
6- Devşirme oyuncuları (Kaan Ayhan, Barış Alper, Berkan) savunma beklerinde kullanan Galatasaray, Süper Lig'de kaza yapmadı ancak Avrupa arenasında Sparta Prag cezayı kesti.

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SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Aslan'ın 'bek'lediğine değmedi
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