Son dakika haberleri: Fenerbahçe, sahasında Kasımpaşa’yı ağırlıyor! Kritik maçta 11’ler belli oldu...

Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe, saat 19.00'da Ülker Stadyumu'nda Kasımpaşa ile karşılaşacak. Ligde sarı-lacivertliler, 26 maçta 21 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyetle topladığı 67 puanla ikinci sırada bulunuyor.

Mavi-beyazlılar ise 11 galibiyet, 6 beraberlik ve 9 mağlubiyetle 39 puanla 5. sırada yer alıyor.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

FENERBAHÇE: Livakovic, Oosterwolde, Djiku, Çağlar, Ferdi, İsmail, Krunic, Mert, Tadic, Cengiz, Dzeko

KASIMPAŞA: Ali Emre, Yasin, Porozo, Omeruo, Winck, Sadiku, Aytaç Kara, Hajradinovic, Fall, Ben Ouanes, Da Costa

Ligde son olarak Çaykur Rizespor'u deplasmanda 3-1 mağlup eden Fenerbahçe, oynadığı son 15 maçta ise yenilgi yüzü görmedi.

Sarı-lacivertliler; Fatih Karagümrük, Sivasspor, Beşiktaş, Kayserispor, İstanbulspor, Konyaspor, Gaziantep FK, Başakşehir, Ankaragücü, Antalyaspor ve Rizespor'u mağlup ederken, Adana Demirspor, Galatasaray, Samsunspor ve Alanyaspor ile de berabere kaldı.

Fenerbahçe'de Kasımpaşa karşılaşması öncesi 5 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Alexander Djiku, Michy Batshuayi, Dusan Tadic, Sebastian Szymanski ve Cengiz Ünder sarı kart ceza sınırında bulunan isimler. Bu futbolcular yarınki maçta sarı kart görmeleri halinde bir sonraki hafta oynanacak Hatayspor karşısında görev alamayacak.