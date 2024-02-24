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Giriş Tarihi: 24.2.2024 11:08

Tartıştığı kişinin kafatasını kıran Faslı futbolcu Ilias Chair'e hapis cezası

Tartıştığı kişinin kafatasını kıran Faslı futbolcu Ilias Chair’e hapis cezası

Queens Park Rangers'ın Faslı orta saha oyuncusu Ilias Chair, 2020 yılında tartıştığı bir kişinin kafatasını taşla kırdığı için bir yılı ertelemeli iki yıl hapis cezası aldı.

İngiltere Championship ekiplerinden Queens Park Rangers'ta forma giyen Ilias Chair, bir kamyon şoförünün kafatasını kırdığı gerekçesiyle Belçika'da hapis cezasına çarptırıldı.

Belçika basınında yer alan habere göre, 2020 yılında tartıştığı kişinin kafatasına taşla vurarak kıran Fas asıllı Belçika doğumlu futbolcu, bir yılı ertelemeli iki yıl hapis cezası ve 15 bin 800 avro tazminat ödemeye mahkum oldu.

QPR'dan yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Ilias Chair'e yöneltilen saldırı suçlamasıyla ilgili hukuk ekibiyle düzenli temas halinde. Yasal süreç devam ettiği için kulüp bu aşamada başka bir yorum yapmayacak" denildi. Karara itiraz etmesi beklenen 26 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu sezon 31 maça çıktı ve 4 gol attı.

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Tartıştığı kişinin kafatasını kıran Faslı futbolcu Ilias Chair'e hapis cezası
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