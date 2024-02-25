4x4’lük Bandırma!

Trendyol 1. Lig'de play-off mücadelesi veren Teksüt Bandırmaspor sahasında gol şov yaptığı maçta Ümraniyespor'u 4-1 mağlup etti. Bandırma 17 Eylül Stadı'nda oynanan mücadelede ev sahibi ekibe 3 puanı getiren golleri 37. dakikada Mücahit Albayrak, 53'te Levent Ayçiçek, 61. dakikada Moussa Djitte ve 66'da Metehan Mimaroğlu kaydetti. Ümraniyespor'un tek golü ise 31. dakikada Muhammed Mert'ten geldi. Üst üste ikinci galibiyetini alan Bandırmaspor puanını 39'a yükseltti. Ümraniyespor ise 27 puanda kaldı.