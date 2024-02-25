Çağlar ‘eline geldi’ dedi

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, son dakikalarda da olsa kazandıkları için mutlu olduklarını dile getirdi. Deneyimli çalıştırıcı, Kasımpaşa'nın hocası Sami Uğurlu'nun Fenerbahçe'nin savunma ağırlıklı 3 orta sahayla maça başladığı sözlerinin hatırlatılması üzerine "Üç defansif oyuncuyla orta sahayı kurmadım. 1,5 savunma, 1,5 hücum orta sahasıyla çıktık. Biz farklı bir sistemle oynuyoruz. Golün haricinde bir tane pozisyonları var mı? Bizim 8 pozisyonumuz var" derken, son dakikada verilen penaltı için ise şu ifadeleri kullandı:"Çağlar'la konuştum. 'Eline çarptı net penaltı. Zaten eline çarpmasa arkasında ben vardım, topa vuracaktım.' dedi. Bunun dışında bizim başka verilmeyen net penaltımız var. Jayden'in pozisyonu net penaltı. Taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum. Maçın başından sonuna kadar bizi yalnız bırakmadılar. 1-0 geriye düşmemize rağmen çok iyi bir reaksiyon gösterdik. Fenerbahçe'nin ruhuna yakışır bir futbol ortaya koyduk. Krunic bu değil. Zamanla daha iyi olacağına inanıyorum Fred bu hafta takımla antrenmanlara başlıyor."F.Bahçe teknik heyeti, Kasımpaşa maçının planları yapılırken sağ kanatta İrfan Can Kahveci'ye, gerisinde ise Osayi-Samuel'e görev vermeyi planlıyordu. Ancak evdeki hesap çarşıya uymadı. Alt adalesinde yırtık meydana gelen İrfan Can ve bileğinde ağrıları olan Osayi kadroya alınmadı. İrfan Can'ın üç hafta sahalardan uzak kalacağı, Osayi'nin ise kısa süre içerisinde takıma döneceği belirtildi. İsmail Kartal, sağ beke Ferdi Kadıoğlu'nu çekerken sol bekte Jayden Oosterwolde'ye görev verdi. Bu arada Fenerbahçe'nin 21 Ocak 2024 tarihinde Samsunspor'la 1-1 berabere kaldığı karşılaşmada sakatlık yaşayan Fred de riske edilmedi. Brezilyalı futbolcu, sarı-lacivertlilerin Süper Lig'de oynadığı son 6 müsabakada takımdan uzak kaldı.Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki, hakemleri ve TFF'yi eleştirirken İcardi ile ilgili de konuştu: "2 tane net penaltı pozisyonumuz hakemler tarafından verilmemiştir. Oosterwolde'nin pozisyonu da net penaltı. Bir facianın, bir operasyonun eşiğinden dönüldü. TFF'nin aklını başına devşirmesini bekliyoruz. Ezeli rakibimizdeki bir futbolcunun (İcardi) PFDK'ya sevk edilme şekli var. Bu tür pozisyonlarda, hareketlerde direkt PFDK'ya tedbirli sevk edilir. Bu sefer tarihe geçecek rezillikte tedbirsiz olarak verildi. Burada ne şiş yansın ne kebap, herkese yaranma zihniyetinin olduğunu tahmin ediyorum. 'En alttan bir ceza verelim, 1 maça indirelim' diye düşünüyorlar. Bunu kabul etmiyoruz. Fenerbahçe camiasının gözleri üzerinde."