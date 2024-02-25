‘Dur’madan atıyor!

Sarı-kırmızılı takım, 2024'e duran top sorununu çözmüş şekilde başladı. Son 13 maçın 8'inde duran toptan gol bulmayı başaran Cimbom, antrenmanlardaki özel çalışmaların karşılığını sahada alıyor. Mertens'in ve Eyüp'ün kavisli kullandığı kornerler sonucunda stoperler Abdülkerim, Nelsson ve Sanchez kafayla ağları buldu. Orta şeklinde kullandığı serbest atışla kupadaki Ümraniyespor maçında asist yapan Kerem Demirbay ligdeki Ankaragücü deplasmanında korner golüyle kilidi açan isim oldu. Kerem Aktürkoğlu zor geçen İstanbulspor maçını frikik golüyle çözdü.