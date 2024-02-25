Kayseri, Ankaragücü’nü ikinci yarıda mat etti

10 maçlık galibiyet hasretini geçen hafta Başakşehir'i yenerek bitiren Kayserispor, nefes kesen maçta Ankaragücü'nü sahasında 3-2 mağlup etti. Karşılaşmaya istediği gibi başlayamayan Burak Yılmaz'ın yönetimindeki Kayseri; 45'te Bassogog ve 45+4'te Efkan'ın golleriyle iki farklı dezavantaja yakalandı. Geriye düştüğü maçta ikinci yarıya değişikliklerle giren sarı-kırmızılılar, 53'te yeni transfer Nazon, 62'de de Jeanvier ile 9 dakika içinde eşitliği buldu: 2-2. Beraberliğin ardından baskısını artıran Kayseri, 90+3'te sonradan oyuna giren Carlos Mane'nin şık kafasıyla 3 puanı söküp aldı. Kayseri puanını 35'e çıkardı. Emre Belözoğlu'nun takımı Ankaragücü, 29'da kaldı.Öne geçtiği maçta Kayseri'ye 90+3'te yenilen Ankaragücü'nde teknik direktör Emre Belözoğlu, istifa sinyali verdi. Genç çalıştırıcı, "Analiz yapacak bir şey yok. Kimsenin şüphesi olmasın. Başkan ile konuşup gereğini yapacağım" dedi. Başkent ekibi, son 5 maçta galibiyet alamazken üst üste 3. mağlubiyetini yaşadı.