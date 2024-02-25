Kenan Yıldız tarihi bonservise gidebilir

İtalyan devi Juventus'ta bu sezon yaptığı patlamayla tüm dikkatleri üzerine geçen Kenan Yıldız, bir anda Avrupa'nın gözdesi haline geldi. A Milli Takım'da da kalitesini gösteren 18 yaşındaki hücum oyuncusu, Çizme'de bir kez daha manşetleri süsledi. Tuttosport'un haberine göre Premier Lig ekibi Arsenal, milli futbolcumuza talip oldu ve 40 milyon Euro teklifte bulundu. Ancak bu miktarı kabul etmeyen Juve'nun genç oyuncu için beklentisinin en az 80 milyon Euro olduğu ifade edildi. Şayet Kenan, bu rakama Arsenal'e imza atarsa Türk futbol tarihinin en yüksek bonservis bedeli ödenen oyuncusu olarak rekor kıracak.