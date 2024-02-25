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Giriş Tarihi: 25.2.2024 15:59 Son Güncelleme: 25.2.2024 16:03

Kocaelispor 1 puanı uzatmada kurtardı

AA
Kocaelispor 1 puanı uzatmada kurtardı

Trendyol 1. Lig'in 24. haftasındaki Ankara Keçiörengücü-Kocaelispor maçı 2-2 sonuçlandı. Bu sonuçla Kocaelispor puanını 44'e, Ankara Keçiörengücü ise 30'a yükseltti.

Ankara Keçiörengücü 2 - 2 Kocaelispor

Stat: Aktepe
Hakemler: Alpaslan Şen, Kemal Elmas, Onur Gülter

Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Melih İnan, Ahmet Kesim, Mert Kula (Dk. 46 Arda Hilmi Şengül), Muharrem Cinan, Mikail Okyar (Dk. 87 Erkam Develi), Bardhi, Traore, Selim Ilgaz (Dk. 68 Ahmet Yazar), Camara (Dk. 78 Erkan Eyibil), Dembele (Dk. 86 Görkem Bitin)
Kocaelispor: Gökhan Değirmenci, Oğuz Ceylan, Emir Ortakaya, Haşim Arda Sarman, Atila Turan, Vukovic (Dk. 63 Mesut Can Tunalı), Yusuf Cihat Çelik (Dk. 86 Skhirtladze), Kharaishvili (Dk. 46 Amaral), Candeias, Beridze (Dk. 84 Barış Alıcı), Kouakou (Dk. 63 Sheidaev)

Goller: Dk. 7 Traore, Dk. 76 Dembele (Ankara Keçiörengücü), Dk. 22 Yusuf Cihat Çelik, 90+3 Barış Alıcı (Kocaelispor)
Sarı kart: Dk. 30 Vukovic (Kocaelispor)

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Kocaelispor 1 puanı uzatmada kurtardı
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