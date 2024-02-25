Kocaelispor 1 puanı uzatmada kurtardı

Ankara Keçiörengücü 2 - 2 Kocaelispor
Stat: Aktepe
Hakemler: Alpaslan Şen, Kemal Elmas, Onur Gülter
Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Melih İnan, Ahmet Kesim, Mert Kula (Dk. 46 Arda Hilmi Şengül), Muharrem Cinan, Mikail Okyar (Dk. 87 Erkam Develi), Bardhi, Traore, Selim Ilgaz (Dk. 68 Ahmet Yazar), Camara (Dk. 78 Erkan Eyibil), Dembele (Dk. 86 Görkem Bitin)
Kocaelispor: Gökhan Değirmenci, Oğuz Ceylan, Emir Ortakaya, Haşim Arda Sarman, Atila Turan, Vukovic (Dk. 63 Mesut Can Tunalı), Yusuf Cihat Çelik (Dk. 86 Skhirtladze), Kharaishvili (Dk. 46 Amaral), Candeias, Beridze (Dk. 84 Barış Alıcı), Kouakou (Dk. 63 Sheidaev)
Goller: Dk. 7 Traore, Dk. 76 Dembele (Ankara Keçiörengücü), Dk. 22 Yusuf Cihat Çelik, 90+3 Barış Alıcı (Kocaelispor)
Sarı kart: Dk. 30 Vukovic (Kocaelispor)