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Giriş Tarihi: 25.2.2024 10:31

Manchester United, ligde Fulham'a 2-1 yenildi

AA
Manchester United, ligde Fulham’a 2-1 yenildi

İngiltere Premier Lig'de oynanan maçta Manchester United, konuk ettiği Fulham'a karşılaşmanın son anlarında yediği golle 2-1 mağlup oldu.

Old Trafford Stadı'nda Premier Lig'in 26. haftasında Manchester temsilcisi karşısında Fulham'a deplasmanda öne geçiren gol, 65. dakikada Calvin Bassey'den geldi. Manchester United'da, Harry Maguire, 89. dakikada takımına beraberliği sağlayan golü attı. Fulham'da Alexander Iwobi, 90+7'de bulduğu golle takımını 2-1 öne geçirdi ve maç da bu skorla sona erdi.

Bu sonuçla, Manchester United, 44 puanda kalırken Fulham ise puanını 32'ye yükseltti. Günün diğer maçında ise Aston Villa, konuk ettiği Nottingham Forest'ı 4-2 yendi.

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Manchester United, ligde Fulham'a 2-1 yenildi
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