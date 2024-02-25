Manisa FK - Gençlerbirliği: 1-1

İlk yarısı golsüz eşitlikle biten maçta ev sahibi ekip aradığı golü penaltıdan buldu. 53'üncü dakikada Oğuz'un penaltıdan attığı gol ile öne geçen Manisa FK, 75'inci dakikada Sertan ikinci sarıdan, 87'nci dakikada Lima'nın direkt kırmızı kart görmesiyle 9 kişi kaldı.

Gençlerbirliği uzatmanın son dakikasında Ensar'ın ceza sahasından sert şutunda maçta eşitliği yakaladı. Galibiyeti son anda kaçıran Manisa FK, bu skorla puanını 28, Gençlerbirliği ise 33 yaptı.

13'üncü dakikada Kerim Frei soldan ceza sahasına sokuldu ve sert şutunda üst direğe çarpan top, çizgiye düştü. Kale alanına inen top Mary'in önüne düştü, Mary'in şutunu kaleci Osman çıkardı.

İlk yarı 0-0 beraberlikle tamamlandı.

51'inci dakikada Manisa FK'nın sağ kanattan gelişen atağında Ofkir'in ortasına hareketlenen Rroca, savunmanın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Oğuzhan Uğurlu penaltı noktasını gösterdi.

53'üncü dakikada penaltıda topun başına geçen Oğuz, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

75'inci dakikada Siliki içeri sokulmak üzereyken Sertan tarafından düşürüldü. Ceza sahası sol çizgisinde topun başına geçen Melih'in direkt kaleye gönderdiği serbest vuruşta kaleci son anda kornere çeldi.

90+7'de gelişen Gençlerbirliği atağında Ensar'ın ceza sahası dışından sert şutunda top ağlarla buluştu: 1-1.

Karşılaşma 1-1 sona erdi.