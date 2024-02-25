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Giriş Tarihi: 25.2.2024 11:09 Son Güncelleme: 25.2.2024 11:12

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Luuk de Jong heyecan yarattı

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Luuk de Jong heyecan yarattı

Beşiktaş, yaz transfer sezonu için çalışmalarına başladı. Siyah-Beyazlılar'ın listesine aldığı Luuk de Jong, camiada heyecan yarattı.

Fernando Santos yönetimindeki Beşiktaş, yaz transfer sezonu için kolları sıvadı. Siyah-Beyazlılar'ın transfer listesine aldığı yıldız futbolcu, camiada heyecan yarattı. PSV Eindhoven forması giyen 33 yaşındaki tecrübeli golcü Luuk de Jong, bu sezon attığı goller ve yaptığı asistlerle dikkatleri üzerine çekti.

TARAFTARLAR HEYECANLANDI
Son olarak PSV'nin Şampiyonlar Ligi'nde Borussia Dortmund ile 1-1 berabere kaldığı maçta takımının golünü penaltıdan atan Hollandalı futbolcu, bu sezon gol sayısını 28'e çıkardı. PSV formasıyla tüm kulvarlarda 35 maça çıkan Luuk de Jong 28 gol, 11 asistlik performans sergiledi. 1,88'lik santrforun Kara Kartal'ın gündemine gelmesi, Siyah-Beyazlı taraftarları heyecanlandırdı. Yönetimin, sezon sonu için kadrosuna katmayı planladığı başarılı oyuncunun, sezon sonuna kadar gole katkıda 50 rakamını bulması bekleniyor. (Fanatik)

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SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Luuk de Jong heyecan yarattı
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