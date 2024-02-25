SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: Batshuayi gözünü rekora dikti

Fenerbahçe'de bu sezon ağırlıklı olarak Edin Dzeko'nun arkasında bekleyen Michy Batshuayi, buna rağmen önemli bir istatistik yakaladı. Belçikalı santrfor bu sezon Fenerbahçe'de forma şansı bulduğu 31 maçta 18 kez gol sevinci yaşadı. Son olarak Kasımpaşa maçında takımına galibiyeti getiren golü atan Batshuayi, sezonun kalanı için gözünü kendi rekoruna dikti.

Fenerbahçe'de bu sezon 18 gol atan Batshuayi, 6 gol daha atması halinde kariyerindeki en golcü sezonuna ulaşacak. 30 yaşındaki futbolcu, 2013-2014'te Standard Liege ve 2015-2016 sezonunda Marsilya'da bir sezonda 23 gol atmıştı. Fenerbahçe'nin geçen sezon başında kadrosuna kattığı Batshuayi, geçen yıl ise sarı-lacivertlilerde 20 kez fileleri sarsmıştı.

