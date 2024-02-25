SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: Kanarya’ya Zambiyalı kanat: Lameck Banda

Fenerbahçe, yaz transfer sezonu için şimdiden çalışmalarına başladı. Takımdan olası ayrılabilecek futbolcuların yerine yeni oyuncular bakan sarı-lacivertliler, aradığı kanat oyuncusunu İtalya'da buldu. Ryan Kent'in sezon sonunda ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken alternatif arayışlarına giren Kanarya'da gündeme Zambiyalı oyuncu Lameck Banda geldi. Hücumcu kadro kurmak isteyen Fenerbahçe, genç oyuncuyu takibe aldı.

İtalya Serie A ekibi Lecce'de forma giyen 23 yaşındaki genç oyuncu, kulübüyle 18 resmi maçta görev aldı. 2 gol 5 asistlik bir performans sergileyen Lameck Banda, İtalya Kupası'nda da 2 maça görev aldı. Sol kanat mevkisinin yanı sıra sağ kanatta da oynayabilen 2001 doğumlu genç yıldızın kulübüyle olan sözleşmesi 30 Haziran 2026'ya kadar devam ediyor.

Zambiyalı oyuncu, İtalyan ekibinie 4 Ağustos 2022'de transfer olmuştu. Güncel piyasa değeri 6 milyon euro olan Lameck Banda, kariyerinde Nkwazi FC, ZESCO United FC, Arsenal Tula, Maccabi Netanya ve Petak Tikva takımlarında forma giydi. (A Spor)

