SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Abdelhamid’de dev rakipler

Galatasaray, gelecek vaat eden 17 yaşındaki bir oyuncuyu gözüne kestirdi. Fas basınında yer alan habere göre; Cim-Bom, Fas U17 Milli Takımı'nın kaptanlığını yapan Abdelhamid Ait Boudelal ile yakından ilgileniyor. Geleceğin yıldızları aralarında gösterilen oyuncu için birçok Avrupa devi de devrede.

Liverpool, Sevilla, Ajax, Braga, Strazburg, Kopenhag'ın da istediği 1.90 boyundaki oyuncu için yakın zamanda temaslar başlayacak. Sarı-Kırmızılılar, hızlı davranarak bu transferde mutlu sonu hedefl iyor. Abdelhamid ise Liverpool'a daha sıcak bakıyor.

Sağ ayaklı oyuncu şu anda Muhammed VI Futbol Akademisi'nde bulunuyor. Akademi, ülkede umut vaat etmesi ve çok yönlü çalışmaları ile biliniyor. (Akşam)

