SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Aslan ’dur’madan atıyor

Galatasaray, 2024'e duran top sorununu çözmüş şekilde başladı. Son 13 maçın 8'inde duran toptan gol bulmayı başaran Cimbom, antrenmanlardaki özel çalışmaların karşılığını sahada alıyor. Mertens'in ve Eyüp'ün kavisli kullandığı kornerler sonucunda stoperler Abdülkerim, Nelsson ve Sanchez kafayla ağları buldu.
Orta şeklinde kullandığı serbest atışla kupadaki Ümraniyespor maçında asist yapan Kerem Demirbay ligdeki Ankaragücü deplasmanında korner golüyle kilidi açan isim oldu. Kerem Aktürkoğlu zor geçen İstanbulspor maçını frikik golüyle çözdü.
DERBİ İÇİN 3 YILDIZA UYARI
Bu arada 27. haftanın kapanışında Antalyaspor'u konuk edecek Galatasaray'da 3 oyuncu ceza sınırında bulunuyor. Davinson Sanchez, Kerem Aktürkoğlu ve Sergio Oliveira sarı kart görmeleri halinde 3 Mart'ta oynanacak Beşiktaş derbisinde cezalı duruma düşecek. Futbolcular, teknik heyet tarafından uyarıldı.
OKAN BURUK'TAN KAAN'A TERAPİ
Öte yandan Sparta Prag maçında sakatlığına rağmen sahaya çıkan Kaan Ayhan gördüğü kırmızı kart sonrasında eleştirilerin de hedefi oldu. Sosyal medyada 29 yaşındaki oyuncunun paylaşımlarına eleştiri dolu mesajlar gelirken teknik heyet ise milli futbolcuya destek oldu. Kaan ile konuşan kenar yönetimi, Antalya mücadelesinde de sağ bekte formayı vererek moral aşılayacak.