SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Aslan ’dur’madan atıyor

OKAN BURUK'TAN KAAN'A TERAPİ

Öte yandan Sparta Prag maçında sakatlığına rağmen sahaya çıkan Kaan Ayhan gördüğü kırmızı kart sonrasında eleştirilerin de hedefi oldu. Sosyal medyada 29 yaşındaki oyuncunun paylaşımlarına eleştiri dolu mesajlar gelirken teknik heyet ise milli futbolcuya destek oldu. Kaan ile konuşan kenar yönetimi, Antalya mücadelesinde de sağ bekte formayı vererek moral aşılayacak.