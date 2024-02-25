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Giriş Tarihi: 25.2.2024 17:57 Son Güncelleme: 25.2.2024 18:03

Son dakika haberleri: Beşiktaş, İstanbulspor'a konuk oluyor! Zorlu maçta 11'ler belli oldu...

Son dakika haberleri: Beşiktaş, İstanbulspor’a konuk oluyor! Zorlu maçta 11’ler belli oldu...

Son dakika haberleri... Fernando Santos yönetiminde yoluna devam eden Beşiktaş, Süper Lig'in 27. haftasında İstanbulspor deplasmanına konuk oluyor. Saat 19.00'da başlayacak karşılaşmanın tüm detayları ve canlı anlatımı haberimizde. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika haberleri... Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda İstanbulspor ile karşı karşıya gelecek. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

İSTANBULSPOR: Alp Arda, Okan, Modestas, Coly, Ali, Sambissa, Loshaj, Kenio, Mendy, Emir Kaan, Emrehan.

BEŞİKTAŞ: Mert, Onur, Necip, Colley, Masuaku, Al-Mustari, Gedson, Rashica, Muci, Cenk, Semih.

Süper Lig'de çıktığı 26 maçta 13 galibiyet, 4 beraberlik, 9 yenilgi yaşayan Beşiktaş, 43 puan ve averajla 4. sırada yer aldı.

Oynadığı müsabakaların 3'ünü kazanan, 6'sında berabere kalan, 17'sinden mağlubiyetle ayrılan İstanbulspor ise haftaya 12 puanla 20'nci ve son basamakta girdi. Sarı-siyahlı takımın cezası nedeniyle 3 puanı silindi.

Siyah-beyazlı ekip, ligin ilk yarısında sahasında oynadığı karşılaşmada İstanbulspor'u 2-0 mağlup etti.

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Son dakika haberleri: Beşiktaş, İstanbulspor'a konuk oluyor! Zorlu maçta 11'ler belli oldu...
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