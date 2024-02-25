SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına üçüncülük aşkına! Konuk Adana Demirspor

Süper Lig'de 1 beraberlik ve 4 yenilgi aldığı 5 maçlık serinin ardından son iki karşılaşmasını kazanarak krizden çıkan Trabzonspor, bugün Papara Park'ta ağırlayacağı Adana Demirspor'u da mağlup ederek yükselişini sürdürmek istiyor. Bordo-Mavili ekip, mücadele öncesi kendisiyle aynı puana sahip (43) Beşiktaş'ın önünde üçüncü durumda bulunuyor. Karşılaşma, Fırtına adına sıralamadaki yerini koruması adına da büyük önem taşıyor.

Adalesinden yaşadığı problem nedeniyle önceki gün idmana çıkmayan Fernandez'in durumu belirsizliğini koruyor. Kas spazmı geçiren Berat Özdemir ise dün takımla çalıştı. 25 yaşındaki orta sahanın bugünkü maçta ilk 11'de yer alması bekleniyor. Teknik direktör Abdullah Avcı, forvette ise Enis ile Onuachu arasında tercih yapacak. Enis, Nijeryalı yıldıza göre bir adım önde gözüküyor.

TRABZONSPOR - ADANA DEMİRSPOR MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Meunier, Baniya, Denswil, Eren, Berat, Mendy, Bardhi, Visca, Trezeguet, Enis

Adana Demirspor: Mahammadaliyev, Youcef Atal, Semih, Gravillon, Mohammadi, Michut, Maestro, Yusuf Sarı, Emre Akbaba, Mendoza, Balotelli