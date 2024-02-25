Son nefeste zirvede!

Bu sezon deplasmanda daha çok puan toplayan Fenerbahçe, iç sahada ise 9 puan kaybetti. Evindeki 14 lig maçında 10 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi alan İsmail Kartal'ın öğrencileri, dün puan kaybından uzatmada kurtuldu. Ligde 17. haftada oynanan Galatasaray derbisinden golsüz beraberlikle ayrılan sarı-lacivertliler, 21. haftada Samsunspor'la da 1-1 berabere kaldı. Alanyaspor karşılaşmasını 2-2'lik sonuçla tamamladı. Dün 90+6'ya kadar skor 1-1'di.Rize maçının ikinci yarısında Szymanski'nin yerine girip, Dzeko'nun skoru 2-1'e getiren golün asistini yapan Mert Hakan Yandaş dün 11'de sahaya çıktı. İlk yarıda iki önemli pozisyondan yararlanamayan milli futbolcu 64'te kazanılan serbest vuruşta topun başına geçti ve frikikten eşitliği sağladı. 17 resmi maçta 1 gol-6 asisti olan Mert Hakan, Süper Lig'deki ilk golünü attı bu aynı zamanda lig kariyerindeki ilk frikik golü oldu.Frikik golünden sonra kulübedeki Bonucci'ye koşan ve sevincini onunla yaşayan Mert Hakan neden böyle yaptığını şu sözlerle açıkladı: "Son idmanda frikik çalışırken Bonucci arkamdan gelip, "Nasıl atılacağını göstereceğim, golü atarsan gelirsin" dedi. Ben de ona gittim. Çünkü maçtan önce frikikten gol atacağımı hsisetmişti."Fenerbahçe'nin milli yıldızı Ferdi Kadıoğlu, son dakikada gelen galibiyet için, "Sağda da solda da oynayabilirim. Fenerbahçe için her şeyimi vermeye çalışıyorum. Dripling ve paslarımda takıma katkı veriyorum. Çok zor maç oldu. Daha iyisini yapabilirdik. Taraftarlarımıza da teşekkür ediyorum. Sonuna kadar bizi desteklediler. İyi olmadığımız anlarda da büyük destekleri vardı. Onların gücüyle kazanabiliriz. Büyük takımlar son dakikada gol atarlar. Biz rakibi yoruyoruz ve hataya zorluyoruz. Böylelikle de kazanıyoruz" yorumunu yaptı.Fenerbahçe, karşılaşma sonrası takımın tribünlere gittiği görüntüleri, "Şimdi daha yüksek sesle yüklen, sonuna kadar, biz Fenerbahçeliyiz" mesajıyla paylaştı.95:12'de Kasımpaşa ağlarını havalandıran Batshuayi, Fenerbahçe'nin bu sezon Süper Lig'de attığı en geç galibiyet golünün sahibi oldu. 90+'larda bu yıl 3'üncü, toplamda da 6'ıncı golünü attı. Bu sezon Başakşehir (0-1) karşısında galibiyeti getiren 30 yaşındaki forvet; Antalya önünde kapanışı yaptı. Geçen sene ise Avrupa Ligi'nde Dinamo Kiev'i (2-1) yıkarken ligde Karagümrük'ü (5-4) ve Kasımpaşa'yı (5-1) avladı. Ligde 7. toplamda 18. golüne ulaştı.