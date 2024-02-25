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Giriş Tarihi: 25.2.2024

VAR damga vurdu Başakşehir kazandı

VAR damga vurdu Başakşehir kazandı
Başakşehir, zorlandığı maçta Gaziantep FK'yı 2-0 geçerek iki hafta sonra sevindi. Mücadelenin 60. dakikasında Dubois'in asistinde Krzysztof Piatek, Başakşehir'i üstünlüğe taşıdı: 0-1. Tabelanın değişmesiyle ivmeyi artıran konuk takım, 75'te farkı açtı ancak yarı otomatik ofsayt sistemi, golü atan Deniz Türüç'ün topuğunun önde olduğunu tespit edince gol sayılmadı. 77'de ise Gaziantep, eşitliği yakalasa da VAR'ın uyarısıyla Draguş'un, Dubois'e faulü nedeniyle gol geçerli olmadı. Başakşehir'de Mehdi Abeid 90+8'de skoru ilan etti: 2-0.
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VAR damga vurdu Başakşehir kazandı
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