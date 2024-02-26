Galatasaray 3 VAR hakemi için açıklama yapacak!

Trendyol Süper Lig'de bugün evinde Antalyaspor'u konuk edecek olan Galatasaray'da Mauro Icardi, PFDK'ye sevk edildi. Yaşanan gelişmeler sonrası Galatasaray kulübü de harekete geçiyor.

DURSUN ÖZBEK KONUŞACAK



Milliyet'in haberine göre; resmi siteden bir paylaşım yapan ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi ile beraber tüm kurulları istifaya davet eden Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek'in yarın düzenlenecek basın toplantısında önemli açıklamalar yapacağı belirtildi. Özbek'in, resmi siteden yazılı olarak yapılan açıklamayı bu kez sözlü olarak dile getireceği belirtildi.

3 VAR HAKEMİ İÇİN HAREKETE GEÇİLİYOR

Dursun Özbek'in, özellikle 3 VAR hakemi ile ilgili duyulan rahatsızlığı kamuoyuna sunacağı ifade edildi. Dursun Özbek'in, Fenerbahçe-Kasımpaşa maçında VAR koltuğunda bulunan Erkan Engin ile beraber, yine bu sezon Galatasaray maçlarındaki kararları ile tepki toplayan Mustafa İlker Coşkun ve Emre Malok'un bir daha görev almaması için açıklama yapacağı yazıldı.