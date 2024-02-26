Murat Sancak koltuğunu Metin Korkmaz’a devretti

Adana
Demirspor Başkanı Murat Sancak, görevini bıraktığını duyurdu. Sancak, sosyal medyadan yaptığı açıklamada başkanlığı ikinci başkan Metin Korkmaz'a devrettiğini şu sözlerle ifade etti: "Niye, niçin diye sorgulamayın, öyle gerektiği için. Nedenini sezon sonu bir basın toplantısıyla anlatırım.
Sizlerden ricam, Metin Korkmaz'ın etrafında kenetlenin ve gereken desteği verin. Daha güçlü yarınlara diyorum, hakkınızı helal edin. Bu takım ligde kalacaktır merak etmeyin. Ama bu hale gelmesine sebep olanlarla bire bir uğraşacağıma emin olun ve bana güvenin."