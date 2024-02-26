Murat Sancak koltuğunu Metin Korkmaz’a devretti

Demirspor Başkanı Murat Sancak, görevini bıraktığını duyurdu. Sancak, sosyal medyadan yaptığı açıklamada başkanlığı ikinci başkan Metin Korkmaz'a devrettiğini şu sözlerle ifade etti: "Niye, niçin diye sorgulamayın, öyle gerektiği için.Sizlerden ricam, Metin Korkmaz'ın etrafında kenetlenin ve gereken desteği verin. Daha güçlü yarınlara diyorum, hakkınızı helal edin. Bu takım ligde kalacaktır merak etmeyin.