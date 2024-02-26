Okan Buruk'dan Mauro Icardi açıklaması! "Bizi psikolojik anlamda geriye itti"

"DÜNYANIN HİÇBİR YERİNDE OLMAYACAK BİR ŞEY"

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 1 maç ceza verilen Mauro Icardi'nin durumunu maça saatler kala öğrendiklerini anlatan Buruk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bütün çalışmamızı Icardi ile yaptık. Tedbirsiz sevk edildiği halde maçtan saatler önce oyuncumuzun oynamayacağı bize bildirildi. Bu belki dünyanın hiçbir yerinde olmayacak bir şey. Maç pazar günü olsaydı büyük ihtimalle Icardi oynayacaktı, pazartesi olduğu için oynayamadı. Bu da bizi olumsuz etkiledi. Icardi'nin oynatılmaması bizi psikolojik anlamda da geriye itti. Kazanmamız gereken bir maçtı. Yolumuza devam ediyoruz. Yoğun fikstürde her türlü fedakarlığı yapan oyuncularımı tebrik ediyorum. 43 maç, kolay değil. Ligde rekor bir puan ortalamasına ulaştık. Ana amacımız kazanmak. Bir sonraki maç daha iyi olmak zorundayız. 3 günde 2 maç oynayacağız. Zor bir periyottan geçiyoruz. Devamındaki periyotta tek maça düşünüyor. Avrupa'dan elenmek tabii ki istemiyorduk ama lige daha çok odaklanacağımız bir fikstür bizi bekliyor."

"ICARDI'NIN NET HATIRLADIĞI BİR ŞEY YOK"

Icardi'nin futboluyla ön plana çıkan bir futbolcu olduğunu aktaran Buruk, "Öbür maçın üzerinden çok geçti. Montaj görüntüler çıktı. Icardi'nin net hatırladığı bir şey yok. Maçın içerisinde birçok oyuncuyla ilgili bu görüntüler çıkartılabilir. Icardi'nin bu tür şeylerin içinde hiç olmadığını görüyoruz. Galatasaray için en iyisini yapmaya çalışan biri. Onun için de sürpriz oldu. Bir sonraki maçta hazır hale gelecek. Hepimiz için sürpriz oldu" dedi.

"KOHN TAKIMA HIZLI UYUM SAĞLADI"

Devre arasında takıma katılan Derrick Köhn ile ilgili düşüncelerini paylaşan Okan Buruk, "Köhn bence oynadığı iki maçta da takıma çok hızlı uyum sağladı. Kişisel olarak bence inanılmaz sıcak ve takım içerisinde çabuk girdi, herkes kaynaştı. Sosyal yönü de kuvvetli bir oyuncu. Sahadaki kadar soyunma odasına çok hızlı uyum sağladı" şeklinde konuştu.