Real Betis - Athletic Bilbao maçında korkutan olay: Kanlar içinde kaldı

La Liga'da Real Betis evinde Athletic Bilbao'yu konuk etti. Gol düellosuna sahne olan karşılaşma 2-2 sona ererken, herkesi korkutan bir olay yaşandı.
SAHA KENARI KAMERASI HAKEME ÇARPTI, KANLAR İÇİNDE
Karşılaşmanın 13. dakikasında Avila'nın attığı golden sonra herkesi korkutan bir olay yaşandı. Saha kenarındaki kameralardan biri, 37 yaşındaki kadın yan hakem Guadalupe Porras Ayuso'ya çarptı.
Darbe alan hakemin kafası kanlar içinde kalırken ilk müdahalesi saha içinde yapıldı. Sedyeyle ambulansa taşınan Ayuso yerini dördüncü hakem Néstor Holgueras Castellanos'a bırakmak zorunda kaldı.