Real Betis - Athletic Bilbao maçında korkutan olay: Kanlar içinde kaldı

La Liga'da Real Betis evinde Athletic Bilbao'yu konuk etti. Gol düellosuna sahne olan karşılaşma 2-2 sona ererken, herkesi korkutan bir olay yaşandı.

SAHA KENARI KAMERASI HAKEME ÇARPTI, KANLAR İÇİNDE

Karşılaşmanın 13. dakikasında Avila'nın attığı golden sonra herkesi korkutan bir olay yaşandı. Saha kenarındaki kameralardan biri, 37 yaşındaki kadın yan hakem Guadalupe Porras Ayuso'ya çarptı.