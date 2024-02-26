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Giriş Tarihi: 26.2.2024 11:43

Real Betis - Athletic Bilbao maçında korkutan olay: Kanlar içinde kaldı

Real Betis - Athletic Bilbao maçında korkutan olay: Kanlar içinde kaldı

İspanya La Liga'da 26. haftada Real Betis, sahasında Athletic Bilbao'yu konuk etti. 4 golün atıldığı karşılaşma 2-2 sona erdi. Ancak maç, sahalarda daha önce görülmemiş bir olaya sahne oldu.

La Liga'da Real Betis evinde Athletic Bilbao'yu konuk etti. Gol düellosuna sahne olan karşılaşma 2-2 sona ererken, herkesi korkutan bir olay yaşandı.

SAHA KENARI KAMERASI HAKEME ÇARPTI, KANLAR İÇİNDE

Karşılaşmanın 13. dakikasında Avila'nın attığı golden sonra herkesi korkutan bir olay yaşandı. Saha kenarındaki kameralardan biri, 37 yaşındaki kadın yan hakem Guadalupe Porras Ayuso'ya çarptı.

Darbe alan hakemin kafası kanlar içinde kalırken ilk müdahalesi saha içinde yapıldı. Sedyeyle ambulansa taşınan Ayuso yerini dördüncü hakem Néstor Holgueras Castellanos'a bırakmak zorunda kaldı.

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Real Betis - Athletic Bilbao maçında korkutan olay: Kanlar içinde kaldı
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