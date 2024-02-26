Şanlıurfaspor ile Tuzlaspor puanları bölüştü

Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında Şanlıurfaspor, konuk ettiği Tuzlaspor ile golsüz berabere kaldı.
MAÇTAN DAKİKALAR
8. dakikada sağ kanattan aldığı topla ceza sahasına giren Novikovas'ın şutunda kaleci Kurtuluş meşin yuvarlağı oyun alanına çevirdi. Kaleciden dönen topu önünde bulan Mehmet Coşkun'un vuruşu az fakla auta çıktı.
26. dakikada Barış Gök'ün uzaktan şutunda top az farkla dışarı çıktı.
27. dakikada Landel'in ceza sahası önünde çektiği şutunda kaleci topu kontrol etti.
40. dakikada sağ kanatta Landel'in pasında ceza sahasına giren Semih Karadeniz rakibin müdahalesiyle yerde kaldı. Penaltı düdüğü çalan hakem, VAR incelemesinin ardından penaltı kararını iptal etti.
44. dakikada Arvydas Novikovas, serbest vuruşta topu ceza sahasına gönderdi. Gökhan Akkan'ın aşırtma kafa vuruşu az farkla auta çıktı.
65. dakikada Paixao'ya faul yapan Gameli Awuku, ikinci sarıdan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.
68. dakikada ceza sahası ön çizgisinde kazandığı serbest vuruş için topun başına geçen Yunus Emre Gültekin'in vuruşunda top barajdan döndü.
69. dakikada Barış Gök'ün ceza sahası içinde dışarıya doğru çıkarttığı topa vuran Landel, müsait bir pozisyonda üstten auta attı.
78. dakikada defansın arkasına gönderilen topu ceza sahası içerisinde kontrol eden Paixao, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Vuruşunda top kaleci gole izin vermedi.
90+4. dakikada Sadık Baş'ın sağ kanattan gönderdiği topla buluşan Muhammed Akarslan, vuruşunda top yan ağlarda kaldı.
90+7. dakikada ceza sahası ön çizgisinden aldığı topla ceza sahasına giren William Togui, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda golü bulamadı.