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Giriş Tarihi: 26.2.2024 16:18 Son Güncelleme: 26.2.2024 16:39

Selahattin Baki'den Icardi açıklaması! "Sözün bittiği yerdeyiz"

Selahattin Baki’den Icardi açıklaması! Sözün bittiği yerdeyiz

Fenerbahçe, PFDK'nin Icardi'ye verdiği 1 maçlık cezanın ardından konuyla ilgili açıklama yaptı. Fenerbahçe Yöneticisi Selahattin Baki, verilen cezayı eleştirerek "Şampiyonluk yarışını etkileyebilecek kural tanımayan bu hukuksuzluk, bir takım lehine bu kadar açık ve net bir kayırma daha önce görülmemiştir. Bugün, sözün bittiği yerdeyiz!" dedi.

Rakip tribünlere yapılan UTANMAZ harekete verilen bir (1) maçlık cezanın hikayesi, fotoğraftaki hayranlıkta gizli… Bir örneği daha yok demiştik, tarafsız olması gerekenlerin ortaya koyduğu bu duruşun.

Şampiyonluk yarışını etkileyebilecek kural tanımayan bu hukuksuzluk, bir takım lehine bu kadar açık ve net bir kayırma daha önce görülmemiştir. Bugün, sözün bittiği yerdeyiz!

Bu saygısızlık sadece Ankaragücü tribünlerine değil, Türk sporuna ve tüm sporseverlere yapılmıştır. Mehmet Büyükekşi ve TFF çatısı altında Türk futbolunu yönetenler; Saha içinde ve dışındaki tüm kararlarınızın, bir takımı kayırma, o takımı şampiyon yapma refleksiyle alındığını kamuoyu bir kez daha görmüştür. Selahattin Baki Fenerbahçe SK Yönetim Kurulu Üyesi

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Selahattin Baki'den Icardi açıklaması! "Sözün bittiği yerdeyiz"
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