Son dakika haberi: Fenerbahçe gerile gerile kazanıyor!

Ligde oynadığı son 5 maçının 4'ünden geriden gelerek puan çıkaran Fenerbahçe, rakiplerine 'Ben, bitti demeden bitmez' mottosuyla yanıt veriyor. Ankaragücü (2-1), Alanyaspor (2-2) ve Çaykur Rizespor (3-1)'un ardından Kasımpaşa karşısında da müthiş bir reaksiyon gösteren sarı-lacivertli takım, sahadan 2-1 galibiyetle ayrılıp şampiyonluk yarışını sürdürdü. 90 dakika yerinde duramayan, taraftarının müthiş desteğini de arkasına alan Fenerbahçe'de 6 dakika içinde önce Mert Hakan eşitliği sağlarken, 90+6'da da Batshuayi zaferin kapısını araladı.



TRABZONSPOR'A DİŞ GEÇİREMEDİ



Geriye düştüğü maçlarda evinde kolay kolay pes etmediğini gösteren İsmail Kartal ve öğrencileri, bu sezon oynadığı 27 maçın 7'sinde skor dezavantajına yakalandı. Bu karşılaşmalardan 5 galibiyet-1 beraberlik elde eden Fenerbahçe, hanesine yazdırdığı 16 puanla bu değerde ligin en iyi takımı oldu. Sadece Trabzonspor'a (3-2) mağlup olan sarı-lacivertliler, 6 maçtan alnının akıyla ayrılarak şampiyonluk yolundaki kritik virajlardan puan ve puanlar çıkarmayı başardı.