Galatasaray rekora devam ediyor! Avrupa devlerini geride bıraktı

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında evinde Antalyaspor ile karşılaşan Galatasaray, bu maçla birlikte rakibine karşı yenilmezliğine devam etti.
ANTALYA'YA CİMBOM'UN BİLEĞİNİ BÜKEMİYOR
Antalya temsilcisine son olarak 16 Nisan 2016 tarihinde 4-2'lik kaybeden sarı-kırmızılılar, daha sonra oynadığı 16 müsabakada yenilmedi. Aslan bu süreçte 12 galibiyet, 4 beraberlik elde etti.
REKORA DEVAM
Bu sezon 27 lig maçında 72 puan toplayan Galatasaray, 23 galibiyet-3 beraberlik ve 1 mağlubiyet ile lig tarihinde bu aşamayı en fazla puan ile geçti.
AVRUPA'NIN EN UZUN SERİSİ!
Sarı-kırmızılılar bir kez daha iç sahada gülen taraf olurken galibiyet serisi de 17 maça yükseldi. Galatasaray, bu başarısı ile Avrupa'nın 5 büyük ligi ve Türkiye mercek altına alındığında en iyi takım olurken onu, Aslan'ı, İnter (7), Arsenal (6) ve Bologna (5) izliyor.
TOPLA EN ÇOK KÖHN BULUŞTU
Avrupa kadrosunda yer almadığı için Sparta Prag deplasmanında sahaya çıkamayan Köhn, Antalya karşısında ilk 11'de mücadeleye başladı ve sahanın en iyilerindendi. Alman oyuncu en çok topla buluşan (73) isim olurken, girdiği 19 ikili mücadelenin 10'unu kazandı. 4 top kapan ve 6 defa sahipsiz top kazanan 25 yaşındaki sol bek, 3 de çalım ile mücadeleyi tamamladı.