Galatasaray rekora devam ediyor! Avrupa devlerini geride bıraktı

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Bu sezon 27 lig maçında 72 puan toplayan Galatasaray, 23 galibiyet-3 beraberlik ve 1 mağlubiyet ile lig tarihinde bu aşamayı en fazla puan ile geçti.



AVRUPA'NIN EN UZUN SERİSİ!

Sarı-kırmızılılar bir kez daha iç sahada gülen taraf olurken galibiyet serisi de 17 maça yükseldi. Galatasaray, bu başarısı ile Avrupa'nın 5 büyük ligi ve Türkiye mercek altına alındığında en iyi takım olurken onu, Aslan'ı, İnter (7), Arsenal (6) ve Bologna (5) izliyor.