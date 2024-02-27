Murat Kurum’dan kulüplere müjde

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, dün İstanbulspor Kulübü'nü ziyaret etti. Hem amatör hem de profesyonel spor kulüplerine maddi- manevi destek vereceklerini belirten Kurum, "Özellikle kamp tesislerinin, maçlarını oynadıkları tesislerin, sahalarının bakımlarını Büyükşehir Belediyesi olarak biz yapacağız."Biz büyük kulüplerimiz ve amatör spor kulüplerimizin sahalarına bu desteği verirken, İstanbul'un her yerinde sporun yaygınlaşması adına, amatör spor kulüplerimizle birlikte iç içe olacağız" dedi. Ayrıca kulüplerin gelir-gider dengesinin sağlanması için de elini taşın altına koyacağını belirten Kurum,ifadelerini kullandı.TESİSLEŞMEYE de vurgu yapan Murat Kurum şöyle devam etti: "Avrupa şampiyonalarının yapılabildiği, olimpiyat oyunlarının oynanabildiği bir İstanbul hayal ediyoruz. İstanbul'un 39 ilçesinde,böylesi güzel güzide kulüplerimizin burada maçlarını oynayabileceği, aynı zamanda Büyükçekmece'nin 24 mahallesindeki sporla iç içe yaşama anlayışını daha da yaygınlaştıracak adımlar atmak istiyoruz."