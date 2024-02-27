SON DAKİKA: Dursun Özbek'ten sert açıklama! "Galatasaray koalisyona karşı savaşıyor"

Dursun Özbek'in açıklamaları şöyle:

"Yeni seçilmiş bir TFF'nin desteklenmesi gerektiğini daha önceki konuşmalarımda ifade etmiştim. TFF'nin yapmış olduğu uygulamalar neticesinde Kulüpler Birliği üyelerinin çoğunluğu devam etmemesi gerektiğini düşünüyordu. Biz süre verilmesi gerektiğini düşünerek arkasında durduk. Son dönemdeki olaylar öyle seviyeye geldi ki Galatasaray'a göre bu TFF'nin Türk sporuna fayda getiremeyeceği kanaatine ulaştık. Yapılması gereken en önemli şey yenilenme, yeniden yapılanma. Bunun arkasındayız."

"VAR sisteminin Türk futboluna gelmesiyle birlikte bazı tartışmaların bitmesi hedefleniyordu. Hala uygulamalarda, VAR'ı yöneten kişilerde tereddütler var. Tüm kulüplerin tüm maçlarında büyük hatalar olduğu kanaatindeyim. Bu spekülasyonlar ve tartışmalar öyle seviyeye geldi ki artık hiçbir kulüp memnun değil. Bunun daha büyük boyuta gelmesini engellemek lazım, bunun için de yenilenmeye ihtiyaç var."

"Ben anadan doğma Galatasaraylı bir ailenin ferdiyim. Galatasaraylı olarak Galatasaray'ın her konumunda talep edildiği zaman görev aldım. Galatasaray, Dursun Özbek Başkanlığı ve yönetimine ihtiyaç duyuyorsa hiçbir zaman bu görevden kaçmam. Çok önemli bir dönem geçiriyoruz. Şampiyonluk yarışı kafa kafaya gidiyor. Sonraki dönemde de bu hedefimiz var, 5. yıldızı bir an evvel takmak istiyoruz. Seçim polemikleriyle bu yarışın etkilenmemesini istiyorum. Bunu kaçamak bir cevap olarak düşünmeyin. Biz kenetlenmiş olarak bu sezonu götürmek zorundayız. Seçimin konuşulacağı bir tarih vardır, vakti gelince düşüncelerimizi ortaya koyarız. Sportif yarışın etkilenmemesi lazım."

"Galatasaray, birçok cephede savaşıyor. Bir koalisyona karşı savaşıyoruz, yarışmayı sürdürüyoruz. Bunun mevcudiyetini herkes biliyor, isim açıklamaya gerek yok. Camiamın bunu görmesini istiyorum. Aynı abilerimizin Çanakkale'de, Kafkaslar'da şehit düştükleri dönem gibi. Bir koalisyona karşı mücadele veriyoruz."

"Icardi olayında tartışılması gereken husus bence şu; düşünün ki biz dün akşam saatlerinde bir maça çıkacağız, taktik çalışmalar Icardi ile yapılıyor ve otobüse biniliyor. Otobüste Icardi'nin 1 maç ceza aldığını öğreniyorsunuz. Böyle bir şey olabilir mi?"

"Bir üyemiz Mehmet Büyükekşi'nin faaliyetleri doğrultusunda Galatasaray Spor Kulübü üyesi olması hasebiyle disipline sevk edilmesini istedi. Bizim tüzüğümüz gereği yönetim kurulları kendisine iletilen bu tür talepleri disiplin kuruluna sevk etmek zorundadır. Neticede kararı disiplin kurulu verecektir. Neticede yönetim gereğini yapmıştır. Disiplin kurulunun vereceği karara bütün Galatasaraylıların saygı duyması gerekir."

"Biz gerçeklerle uğraşıyoruz, gerçeklerle hareket ediyoruz. Rakiplerimizin gerçek dışı söylemlerine ve Galatasaray'ı yıpratma çabalarına nezaketimiz çerçevesinde cevap veriyoruz. Bu demek değildir ki bunu sürekli devam ettireceğiz. Bir konuda dikkatli olmamız lazım, bugün toplumu gerecek ve düşman edecek bir dil kullanmak son derece sakıncalı. Söylemlere benzer şekilde cevap vermenin tahmin edilmesi güç olaylar yaratacağı endişemiz var. Galatasaray taraftarlarına itidal tavsiye ediyorum. Diğer taraftarlara da."

"Hacıvat & Karagöz gibi bir oyun sergileniyor. Aynı manada, gerçek dışı, Galatasaray'a yakıştırılmayacak konularda söylüyorlar söylüyorlar aşağı iniyorlar. Biz benzer şekillerde söyleyemez miyiz? Elbette. Bir tuzağa düşmemek lazım. Bize bu söylemleri gönderen rakip takımın başkanının bir proje olduğunu söylemiştim. Bu hüviyeti sürdürüyorlar. Cinayet mahaline evvela katil gelir. Bunu yorumlamanız lazım. Kimseyi itham etmek istemiyorum, Google'a girdiğinizde ananas deyin, tesbih deyin, şike deyin, halı sahada dostluk maçları deyin. Sanki bunları ben yapmamışım gibi Hacıvat & Karagöz gibi oyun oynuyorlar. Bir abi tavsiyesi, içinde bulunduğunuz ateş üfleyerek sönmez."

"Rakibimiz bir konuyu gözden kaçırmaya çalışıyor. Galatasaray'ın bütün yaptıklarıyla Galatasaray taraftarlarından çok Fenerbahçe yönetimi ilgileniyor. Bizle ilgili haberleri gerek troll hesaplardan gerek kendi hesaplarından bu derece gündeme getirmelerinin tek sebebi var, o da geçen hafta sonu oynadıkları Kasımpaşa maçı. Galatasaray bir koalisyona karşı savaşıyor. O koalisyonun etkilerini orada gördük. Koalisyonun içinde Galatasaray haricindeki futbol bileşenlerinin birçoğu var. Dolayısıyla bunu orada yaşanan rezilliği unutturabilmek için Galatasaray ile ilgili konular gündeme getirilerek gündem değiştirme çabasından başka bir şey değil."

"Rakibimiz bir konuyu gözden kaçırmaya çalışıyor. Galatasaray'ın bütün yaptıklarıyla Galatasaray taraftarlarından çok Fenerbahçe yönetimi ilgileniyor. Bizle ilgili haberleri gerek troll hesaplardan gerek kendi hesaplarından bu derece gündeme getirmelerinin tek sebebi var, o da geçen hafta sonu oynadıkları Kasımpaşa maçı. Galatasaray bir koalisyona karşı savaşıyor. O koalisyonun etkilerini orada gördük. Koalisyonun içinde Galatasaray haricindeki futbol bileşenlerinin birçoğu var. Dolayısıyla bunu orada yaşanan rezilliği unutturabilmek için Galatasaray ile ilgili konular gündeme getirilerek gündem değiştirme çabasından başka bir şey değil."