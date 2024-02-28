Cristiano Ronaldo ceza alabilir

Suudi Arabistan Pro Lig'in 21. haftasında oynanan Al-Nassr ile Al-Shabab arasındaki karşılaşmada Cristiano Ronaldo tepki çeken bir harekete imza attı. Portekizli yıldız, bu hareketi nedeniyle Ceza tehlikesiyle karşı karşıya.

Al-Nassr'ın sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldığı maçta Cristiano Ronaldo, rakip taraftarların Messi tezahüratına yaptığı hareketle tepki verdi. Kısa sürede büyük yankı uyandıran hareketi sonrası Ronaldo, Suudi Arabistan Ligi Etik ve Disiplin Komitesi'ne sevk edildi.

Suudi Arabistan basınından Arriyadiyah'ın haberine göre, komite toplanacak ve Ronaldo'nun savunmasını alacak. Ronaldo suçlu bulunması durumunda ise en az 2 maç men ve para cezası alacak.