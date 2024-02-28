Juventus’tan Arthur ve Kaio’dan 35 milyon Euro bekliyor

İtalyan devi Juventus, geçtiğimiz yaz kiralık olarak gönderdiği Arthur Melo ve Kaio Jorge'den sezon sonundaki satışlarından toplamda 35 milyon Euro gelir bekliyor. Tuttosport'ın haberine göre; Siyah-Beyazlı takımın kadro yapılanmasında yeri olmayan Melo ve Jorge için Portekiz'den 35 milyon Euro'luk bir kaynak gelebilir.

Şu anda Fiorentina'da kiralık olarak forma giyen Arthur Melo'nun 20 milyon Euro'luk bir satın alma opsiyonu bulunuyor. Brezilyalı orta saha oyuncusu için Benfica'nın da devrede olduğu ileri sürüldü. Haber detayında Portekiz takımının, Melo ile orta saha kalitesini yükseltmek istediği belirtildi.

Juve'nin sezon başında Frosinone'ye kiraladığı Kaio Jorge'ye de bir başka Portekiz takımı talip. Sporting Lizbon'un istediği 22 yaşındaki forvet için Juventus'un en az 15 milyon Euro'luk bir bonservis geliri beklediği öne sürüldü.