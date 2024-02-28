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Giriş Tarihi: 28.2.2024 15:23

Lionel Messi bu hareketiyle gündem oldu! Maçın kaderini belirledi

Lionel Messi bu hareketiyle gündem oldu! Maçın kaderini belirledi

Inter Miami'nin LA Galaxy ile 1-1 berabere kaldığı maça Lionel Messi damga vurdu. Messi son dakikada attığı golün yanı sıra, LA Galaxy'nin kullandığı penaltı vuruşundaki köşe tahminiyle de karşılaşmanın kaderini belirledi.

MLS'te oynanan LA Galaxy-Inter Miami maçına dair ortaya çıkan görüntü Messi'yi bir kez daha gündeme taşıdı. Arjantinli yıldızın, rakip futbolcu penaltı atarken yaptığı köşe tahmini sosyal medyada büyük ilgi gördü.

MESSI, KALECİYE KÖŞEYİ GÖSTERDİ

Karşılaşmanın 13. dakikasında maç golsüz devam ederken LA Galaxy forması giyen Puig penaltı kullanmak için topun başına geldi. Orta yuvarlağın biraz önünde duran Messi ise takım arkadaşı kaleci Callender'e eliyle atlaması gereken köşeyi gösterdi.

TAHMİN ETTİĞİ KÖŞE DOĞRU ÇIKTI

Messi'nin göösterdiği köşeye atlayan Callender, penaltının gol olmasına izin vermedi. Tribündeki taraftarların kamerasına yansıyan o anlar sosyal medyada büyük ilgi gördü. Inter Miami, Messi'nin doğru tahmini sonrası büyük sevinç yaşadı.

MESSI MAĞLUBİYETİ ÖNLEDİ

Karşılaşmanın 75. dakikasında Jovelic ile geriye düşen Inter Miami, 90+2. dakikada Lionel Messi'nin golüyle sahadan 1 puanla ayrıldı.

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Lionel Messi bu hareketiyle gündem oldu! Maçın kaderini belirledi
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