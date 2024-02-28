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Giriş Tarihi: 28.2.2024 14:19

Lionel Messi penaltıyı bilip maçın kaderini belirledi

Lionel Messi penaltıyı bilip maçın kaderini belirledi

Inter Miami'nin LA Galaxy ile 1-1 berabere kaldığı maça Lionel Messi damga vurdu. Messi son dakikada attığı golün yanı sıra, LA Galaxy'nin kullandığı penaltı vuruşundaki köşe taminiyle de karşılaşmanın kaderini belirledi.

MLS'te oynanan LA Galaxy-Inter Miami maçına dair ortaya çıkan görüntü Messi'yi bir kez daha gündeme taşıdı. Arjantinli yıldızın, rakip futbolcu penaltı atarken yaptığı köşe tahmini sosyal medyada büyük ilgi gördü. Karşılaşmanın 13. dakikasında maç golsüz devam ederken LA Galaxy forması giyen Puig penaltı kullanmak için topun başına geldi. Orta yuvarlağın biraz önünde duran Messi ise takım arkadaşı kaleci Callender'e eliyle atlaması gereken köşeyi gösterdi.

Messi'nin göösterdiği köşeye atlayan Callender, penaltının gol olmasına izin vermedi. Tribündeki taraftarların kamerasına yansıyan o anlar sosyal medyada büyük ilgi gördü. Inter Miami, Messi'nin doğru tahmini sonrası büyük sevinç yaşadı. Karşılaşmanın 75. dakikasında Jovelic ile geriye düşen Inter Miami, 90+2. dakikada Lionel Messi'nin golüyle sahadan 1 puanla ayrıldı.

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Lionel Messi penaltıyı bilip maçın kaderini belirledi
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