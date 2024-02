Markus Gisdol: Ligde kalmayı başarırsak, çok büyük bir hikaye yazmış olacağız

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'un Alman Teknik Direktörü Markus Gisdol, Samsunspor'un başında şimdiye kadar 20 maça çıktı. Bu maçlarda 9 galibiyet alan kırmızı-beyazlılar, 5 beraberlik, 6 da mağlubiyet elde etti. Ligin 7. haftasında 1 puanla 20. sırada bulunan Samsunspor, 27. hafta sonunda 33 puanla 11. sıraya kadar yükseldi. Gisdol göreve başladıktan sonra ligde oluşan puan tablosunda ise 32 puan toplayan Samsunspor, Galatasaray (47 puan) ve Fenerbahçe'nin (43 puan) ardından 3. sırada yer aldı.

Küme düşmesine kesin gözüyle bakılan Samsunspor'u Avrupa kupası barajına yaklaştıran Gisdol, İhlas Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu. Göreve geldiğinde Samsunspor'un küme düşme adaylarının başında geldiğine dikkat çeken Gisdol, "Bulunmuş olduğumuz konum nedeniyle hataya düşmememiz gerektiğini, hata yapmamamız gerektiğini düşünüyorum. Samsunspor'da göreve başladığımda birçok insan takımın içinde bulunduğu durum sebebiyle küme düşeceğini düşünüyordu. Fuat Çapa, Başkan Yüksel Yıldırım bana her zaman destek olmaya çalıştı. Başkanın verdiği özgürlük ile kendimi rahat hissettim. Takımdaki herkes, hocalar ve futbolcular da hep birlikte olup bana destek oldu. Bu da işimi kolaylaştırdı. İlk adımı attık. Doğru yoldayız ama işimiz henüz bitmedi. Aynı ciddiyet, istek ve arzu ile devam etmemiz gerekiyor. Bunu başardıktan sonra yeni hedefleri konuşabiliriz ama şu an en büyük hedefimiz ligde kalmak. Eğer ligde kalmayı başarabilirsek, çok büyük bir hikaye yazmış olacağız" ifadelerini kullandı.



"AVRUPA KUPASI REHAVETİNE KAPILIRSAK, TÜM KAZANIMLARIMIZI KAYBEDERİZ"

Şu anda takımın gerçek hedeflerine kitlenmesi gerektiğinin altını çizen Markus Gisdol, "Avrupa kupalarına katılma konusunda eğer biz bu hatayı yaparsak, bu rehavete kapılırsak şimdiye kadar yaptığımız tüm kazanımları kaybederiz. Onun için şimdiye kadar nasıl performans gösterdiysek, bir sonraki maçta hatta son düdüğe kadar da aynı istek, arzu ve motivasyon ile devam etmemiz gerekiyor. Bu hataya düşmememiz lazım" diye konuştu.



"EN İYİ SİSTEMİN 5'Lİ DEFANS DEĞİL, 4'LÜ DEFANS OLDUĞUNU GÖZLEMLEDİM"

Hüseyin Eroğlu döneminde 1 yılı aşkın süre 5'li defans oynayan takımın 4'lü defans formasyonuna daha uygun olduğunu gözlemlediğini vurgulayan Gisdol, "Her hocanın farklı bir tarzı var. Herkesin farklı bir oyun anlayışı ve sistemi olabiliyor. Takımın başına gelince oyuncularımızın 4'lü savunma sistemine daha uygun olabileceğini gözlemledim. Geride 4'lü oynamanın daha uygun olacağını düşündüm. Bazen geride 4'lü oynayınca orta sahada da 2 ya da 3'lü oynayabiliyorsunuz. Bazen de bu sistem ile 2 tane forvetle oynayabiliyorsunuz. Her hoca farklıdır, bu takıma uygun en iyi sistemin geride 5'li defans değil de 4'lü defans olması gerektiğidir" şeklinde konuştu.



En fazla puan toplayan 3. teknik direktör olması yönündeki değerlendirmesi de sorulan Alman çalıştırıcı, "Bu istatistikler beni çok fazla ilgilendirmiyor. Benim için önemli olan alabildiğimiz kadar puan almak ve ligin sonunu nerede, kaç puanla tamamlamış olmak. Bunun için de her hafta çok çalışmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.