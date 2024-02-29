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Giriş Tarihi: 29.2.2024 10:13

Antalyaspor, Adam Buksa için girişimleri hızlandırdı!

Antalyaspor, Adam Buksa için girişimleri hızlandırdı!

Trendyol Süper Lig'de mücadele eden Antalyaspor, sezon başında Lens'ten kiraladığı Adam Buksa için girişimlerini hızlandırdı.

Antalyaspor, yaz transfer döneminde Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lens'in formasını giyen Adam Buksa'yı kiralık olarak kadrosuna katmıştı.

Geride kalan süreçte yıldız golcü, sergilediği performans ile önemli izler bıraktı. Kırmızı-beyazlılar, Adam Buksa'nın bonservisini almak için girişimlerini sürdürüyor.

27 yaşındaki forvet, 24 lig maçında 12 kez rakip fileleri havalandırırken, 2 de gol pası verdi. Polonyalı futbolcu, takımını sırtlayan isimlerden biri oldu.

Akdeniz ekibi ise deneyimli santrforun bonservisini alabilmek için şimdiden harekete geçti. Sözleşmeye göre Buksa'nın mevcut satın alma opsiyonu 4.5 milyon Euro.

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Antalyaspor, Adam Buksa için girişimleri hızlandırdı!
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