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Giriş Tarihi: 29.2.2024 09:58

Arda Turan'dan yıllar sonra flaş itiraf! "O takımı çok özlüyorum..."

Arda Turan’dan yıllar sonra flaş itiraf! O takımı çok özlüyorum...

Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, UEFA TV'ye flaş açıklamalarda bulundu. Turan, yıllar sonra bir itirafta bulunarak o takımı çok özlediğini ifade etti.

A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2008'deki unutulmaz yarı final öyküsünün sembol isimleri UEFA TV'ye konuştu.

EURO 2008'i kendisini vitrine çıkartan organizasyon olarak betimleyen Arda Turan, "Çok iyi oynadığım, beni vitrine çıkartan, uluslararası seviyede bazı şeyleri başarabileceğime inandığım ilk platformdur diyebiliriz EURO 2008 için" dedi.

EURO 2008 kadrosunu özlediğini vurgulayan Arda Turan, "Ben 21 yaşındaydım o turnuvaya gittiğimizde. Takımda Fenerbahçe kaptanı Tuncay Şanlı, Emre Belözoğlu, Tümer Metin, Nihat Kahveci, Hamit Altıntop, Rüştü Reçber... Çok önemli oyunclar vardı. Birbirine inanan, iyi arkadaş olan, futbolun doğrularını yapan bir takımdık. O takımı çok özlüyorum, asla pes etmezlerdi. Kaybettiklerinde birbirlerini suçlamazlardı" ifadelerini kullandı.

A Milli Futbol Takımı'nın başarısının önemini şimdi anladıklarını belirten Arda Turan, "O gün içindeyken anlamadık ama ne kadar tarihi ve büyük bir başarı yaptığımızı şimdi görüyorum" diye konuştu.

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Arda Turan'dan yıllar sonra flaş itiraf! "O takımı çok özlüyorum..."
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