Kerem Aktürkoğlu'dan dikkat çeken itiraf: "Pes etmeye yakın olduğum zamanlardı"

Harry Potter gol sevincinin çıkış hikayesini de açıklayan Kerem Aktürkoğlu, "Rakibi gol atarak silahsızlaştırdığımı düşünüyorum. Futbolda böyle şeylerin bence çok güzel durduğunu düşünüyorum. Herkese özel bir gol sevinci olması gerektiğini düşünüyorum. Benim de attığım gollerden sonra 'expelliarmus' yapmam hem anlamlı hem de güzel oluyor. Çocukluğumdan beri Harry Potter hayranıyım, gözlük taktıktan sonra beni ona benzetmeye başladılar. Ben de bu özlemimi hem kitapları okuyarak hem de filmleri tekrar tekrar izleyerek giderdim" diye konuştu.

"İDOLÜM ARDA TURAN"

İdolünün Arda Turan olduğunu vurgulayan Kerem Aktürkoğlu, "İdolüm, benim mevkimde oynadığı için Arda Turan. Benim hayallerimi süsleyen ve sonrasında da başarıları ile benim idolüm olmuş bir insan" ifadelerini kullandı.

A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2008 performansını değerlendiren Kerem Aktürkoğlu, "2008 Avrupa Şampiyonası, bizim jenerasyonumuzun büyük etkisinde kaldığı bir milli takımdı" dedi.