SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Kerem Aktürkoğlu’ndan Okan Buruk ve Icardi itirafı

Galatasaray'ın tecrübeli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, Sarı-Kırmızılı takımın YouTube kanalında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Mauro Icardi'nin Ankaragücü maçında attığı golden sonra yaptığı sevinçte aralarındaki konuşmayı anlatan Kerem Aktürkoğlu, "Ankaragücü maçında hem bizim hem taraftarın beklediği Icardi sevincini görmekti. Değer verdiğim insanın modunun düştüğünü hissettiğim anda destek olmak istedim. Ben direkt kendimi insanların yerine koyuyorum. Orada Icardi'nin o sevinci yapmayacağını biliyordum, 'Beni kırma lütfen yapar mısın' dedim. O da sağ olsun yaptı" dedi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki performansları hakkında gelen soruya Kerem Aktürkoğlu, "Aslında hem takım olarak hem bireysel olarak iyi bir Şampiyonlar Ligi süreci geçirdiğimizi düşünüyorum. Tabi ki son maçtan sonra büyük bir hayal kırıklığı yaşadık 3. olduk. Ama maçlara baktığımızda büyük takımlara karşı, Bayern Münih'e karşı maçı domine ettiğimiz zamanlar oldu" cevabını verdi.

"EN ÖNEMLİ ŞEY PES ETMEMEK"

Okan Buruk'un göreve gelmesinin ardından takımdaşlık ruhu kazandıklarını vurgulayan Kerem Aktürkoğlu, "Hocamız Okan Buruk ile birlikte, geldiğinden itibaren süreçte, mükemmel bir birliktelik olduğunu düşünüyorum kulüpte. Takımdaşlık ruhu var. Taraftarımız, yönetimimiz, çalışanlarımız, bizler mükemmel bir birlik olduk. Ben bir doğum günümden sonra 'Galatasaray'da doğmadım ama Galatasaray'da büyüdüm' demiştim. Gerçekten öyle oldu. 21 yaşında gelmiştim, şimdi 25'e girdim. Belki de Galatasaray tarihinin en kötü döneminde olduğum zamanları da biliyorum, çok güzel bir şampiyonluk yaşadığımız geçen seneyi de biliyorum. O yüzden hem fiziksel olarak hem mental olarak en önemli şey aslında pes etmemek. Benim hayat hikâyem de biraz öyle geçti bu zamana kadar. Sürekli düştüğüm zaman ayağa kalkmasını bildim, bilmek zorundaydım" açıklamasını yaptı.

"OYNAMAK BİR FUTBOLCU İÇİN ÇOK ÖNEMLİ"

Kerem Aktürkoğlu son olarak "Ben kariyerimde 'kötü' denilebilecek bir şey yaptım. Süper Lig'den 3. Lig'e gittim ama oynadım ve buraya güçlü bir şekilde geldim. Hangi ligde olursan ol, bence oynamak bir futbolcu için çok önemli" ifadelerini kullandı.

Kerem Aktürkoğlu bu sezon Galatasaray'da 41 maçta forma şansı buldu. 25 yaşındaki sol kanat bu müsabakalarda 14 gol attı ve 8 asist üretti.