Pogba’ya 4 yıl men

Juventus forması giyen ve ligin ilk haftasında Udinese ile oynanan maçın ardından yapılan testlerde dopingli çıkan Paul Pogba,
geçici men cezası almış, ekim ayındaki ikinci testte de numunesinin pozitif olduğu doğrulanmıştı. Bu gelişmenin ardından Fransız futbolcu hakkında açılan soruşturma sona erdi. 30 yaşındaki oyuncu, 4 yıl boyunca futboldan men edildi. Cezaya tepki gösteren Pogba, "Verilen kararın yanlış olduğuna inanıyorum.
Profesyonel futbolculuk kariyerimde inşa ettiğim her şeyin elimden alınmış olmasından dolayı üzgünüm ve şok olmuş durumdayım" şeklinde konuştu.