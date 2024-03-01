Pogba’ya 4 yıl men

Juventus forması giyen ve ligin ilk haftasındageçici men cezası almış, ekim ayındaki ikinci testte de numunesinin pozitif olduğu doğrulanmıştı. Bu gelişmenin ardından Fransız futbolcu hakkında açılan soruşturma sona erdi. 30 yaşındaki oyuncu, 4 yıl boyunca futboldan men edildi. Cezaya tepki gösteren Pogba,Profesyonel futbolculuk kariyerimde inşa ettiğim her şeyin elimden alınmış olmasından dolayı üzgünüm ve şok olmuş durumdayım" şeklinde konuştu.