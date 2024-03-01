TFF, Mert Hakan Yandaş için kararını verdi!

Türkiye Futbol Federasyonu, şikayet dilekçesinin reddetme sebebini Ankaragücü'ne şu şekilde açıkladı:



"VAR sisteminin uygulandığı müsabakalarda sözlü olarak gerçekleştirilen disiplin ihlallerinde ilgili madde hükmünün uygulanmayacağının belirtilmesi; ayrıca müsabaka görevlilerinin raporlarında da iddialarınıza ilişkin herhangi bir husus bulunmadığının tespit edilmiş olması nedeniyle; şikayet dilekçenize yönelik olarak bir işlem yapılamayacağı hususunu bilgilerinize rica ederiz."