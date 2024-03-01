Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri TFF, Mert Hakan Yandaş için kararını verdi!
Giriş Tarihi: 2.3.2024 01:31 Son Güncelleme: 2.3.2024 01:33

TFF, Mert Hakan Yandaş için kararını verdi!

TFF, Mert Hakan Yandaş için kararını verdi!

Süper Lig ekibi MKE AnkaragücüFenerbahçe ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında Mert Hakan Yandaş'ın tribünlere yönelik ettiği küfürler için TFF'ye başvuruda bulunmuştu. Yapılan başvuru sonrası TFF, konuyla ilgili kararını verdi.

TFF, Ankaragücü'nün Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş için şikayet başvurusunu reddetti.

TFF'NİN REDDETME SEBEBİ BELLİ OLDU

Futbol Disiplin Talimatı 75/2'ye göre "Sözlü eylemlerde hakem ceza vermiyorsa, VAR müdahale etmiyorsa sevk olmaz" maddesi nedeniyle Mert Hakan Yandaş, PFDK'ya sevk edilmedi.

Türkiye Futbol Federasyonu, şikayet dilekçesinin reddetme sebebini Ankaragücü'ne şu şekilde açıkladı:

"VAR sisteminin uygulandığı müsabakalarda sözlü olarak gerçekleştirilen disiplin ihlallerinde ilgili madde hükmünün uygulanmayacağının belirtilmesi; ayrıca müsabaka görevlilerinin raporlarında da iddialarınıza ilişkin herhangi bir husus bulunmadığının tespit edilmiş olması nedeniyle; şikayet dilekçenize yönelik olarak bir işlem yapılamayacağı hususunu bilgilerinize rica ederiz."

ARKADAŞINA GÖNDER
TFF, Mert Hakan Yandaş için kararını verdi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA