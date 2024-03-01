Yayın ihalesi son düzlükte!

ihalesinde dün yeni gelişmeler yaşandı. İhalenin iptali için komisyon üyeleri tavsiye kararı aldı. Futbol Federasyonu yaptığı açıklamada,TFF Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilmiş ve bu doğrultuda Yayın İhalesi iptal edilmiştir. TFF'nin aldığı karar gereği Yayın İhale Komisyonu'nun önerileri doğrultusunda belirlenen yayın ihalesi muhammen bedeli ve diğer kriterlerin sağlanması şartıyla, Süper Lig ve 1. Lig yayın haklarının devrine ilişkin olarak tüm ilgililere 2 Mart 2024 Cumartesi günü saat 13.00'e kadar tekliflerini iletmeleri için süre verilmiştir" ifadelerini kullandı. Saran Grubu ile Yayıncı kuruluş beIN'in sunduğu teklifler Kulüpler Birliği ve TFF'yi memnun etmedi.