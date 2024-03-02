Devlerın gözü yeni Agüero’da!

Oyun stili ve tekniği ile "Yeni Agüero" olarak anılan Semih Kılıçsoy, ortaya koyduğu performansla kısa sürede Avrupa'nın dev kulüplerinin dikkatini çekmeyi başardı. Almanya, İngiltere, İspanya ve İtalya'nın önemli takımları, 18 yaşındaki golcüyü Galatasaray derbisinde mercek altına alacak. Premier Lig'den Arsenal, Tottenham ve Manchester City; Bundesliga'dan Borussia Dortmund ve Leipzig; La Liga'dan Atletico Madrid ve Serie A'dan Juventus'un, scoutlarını yarınki karşılaşma için İstanbul'a göndereceği öğrenildi. Beşiktaş'ın, en az 1 sezon daha takımda tutmak istediği Semih'e yaz döneminde yüksek bir teklif gelmesi halinde nasıl bir tavır takınacağı ise merak konusu.