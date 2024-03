Dünyaları harcadılar maç sayısı hesaplıyorlar

G.Saray ve F.Bahçe'nin büyüklükleri, Türkiye Kupası'nda kağıt üstünde kaldı... Sezon başına büyük hedeflerle giren iki ezeli rakip, dev bütçelerle yıldızları kadrolarına katıp tarihlerinin en iyi kadrolarını kurdular ancak Türkiye'nin iki numaralı kupasında yarı finali bile göremediler. Organizasyonun son şampiyonu Fenerbahçe, Ankaragücü'ne elenirken, en son 5 yıl önce kupayı müzesine götüren Galatasaray da Karagümrük'e boyun eğerek camialarını şoka uğrattı. Rotasyonlu kadrolarla rakiplerinin karşısına çıkıp sözlü olarak ifade etmeseler de kupayı 'angarya' olarak gördüklerini belli eden teknik adamlar ile sahada adeta tek tek dökülen oyuncular da kulüp taraftarlarını çok kızdırdı.Hem tribünde hem de sosyal medyada ortaya çıkan duruma tepki gösteren futbolseverler, "Şampiyonluğa giderken daha fazla maç oynamak istemedikleri o kadar belli ki… Sahada ayaklar gitmiyor, gönülsüz oldukları çok belli… Ne Fenerbahçe ne de Galatasaray'ın tarihine yakışmayacak bir durum, ikisi de kupayı istemedi… Lig yarışı nefes nefese sürerken fazladan derbi oynamaktan kaçtılar… Bu kadar para harcayıp kurulan dev kadrolarla maç sayısı hesaplıyorlar, ayıp size! Bu yıldızlar sadece ligde şampiyonluk için mi geldi…" yorumlarında bulundu.Kadrosunu, 'Şampiyonlar Ligi'nde en az çeyrek final' parolasıyla kuran Galatasaray, Avrupa Ligi'ne vedasının ardından Türkiye Kupası'na da erken havlu attı. Transferde 17 isim için kasasından 33.6 milyon Euro çıkaran sarı-kırmızılıların takım değeri pik yaparak 206.3 milyon Euro'yu gördü. Ancak Cimbom, yenilerden sadece 24 golün yanı sıra 19 asist katkısı alabildi. En fazla verimliliği Wilfried Zaha (10 gol-5 asist) ortaya koysa da saman alevi gibi zaman zaman parlama yaptı. Aslan, yeni oyuncularına bu sezon yıllık yaklaşık 31 milyon Euro maaş ödemeyi taahhüt etti.Durum F.Bahçe'de de farklı değil. Ligdeki şampiyonluk yarışında Galatasaray ile at başı giden sarı-lacivertliler, tarihinin en pahalı transfer dönemine imza attı. Kanarya, 19 oyuncu alarak takım iskeletini baştan oluştururken 58.8 milyon Euro bonservis ödedi. Yeni hücum hattı, 51 gol atıp 23 asist yapmasına rağmen devamlılık sağlayamadı. En çok katkıyı Dzeko (21 gol-2 asist) ve Szymanski (11 gol-10 asist) verse de kaçırdıklarıyla taraftarı bezdirdi. Sarı-lacivertliler, yenilere yıllık 30.6 milyon Euro maaş ödemesi yapacak.Yıllardır yapılan yanlışlıklar, her sezon tekrarlanmakta. Her zaman belirttiğimiz gibi futbolda önemli olan, takım olmaktır. Yani birbirini tamamlayan, mücadele gücü yüksek, sorumluluk anlayışı ve de coşkusunu sahaya yansıtan bir takım olgusunu hayata geçiremediğinizde ne yaparsanız yapın, bugünkü tablo ortaya çıkar. Yıldız tanımlaması yaptığınız oyuncuların büyük çoğunluğu artık futbol hayatlarının sonuna gelenler. Geçen yılın şampiyonu Galatasaray; Zaha, Tete, Ziyech, Ndombele ve Angelino gibi oyuncuları kadrosuna kattığında herkes Şampiyonlar Ligi'ne rahatlıkla gireceğini ve hatta yarı finali zorlayacağını sezon başı yazdı, çizdi. Peki sonuç ne oldu? Sparta Prag gibi orta sınıf bir takıma elenmekten kurtulamadı. Yapılan pahalı transferlerin bugüne kadar ortaya koydukları performansları düşündüğümüzde gerçekten çok acı bir tabloyla karşı karşıya geliyoruz. F.Bahçe'nin de takım yapılanmasında önemli yanlışlar yaptığı düşüncesindeyim. Şu an savunmanın ortasında oynayabilecek altı oyuncu transferi neden yapıldı? Orta alanda Fred'in yokluğu büyük bir sorunsa Milan'da geçen sezon forma şansı bulamayan Krunic neden transfer edildi? Görünen o ki takımlarımız oyuncuların son durumlarına bakmaksızın kariyerlerini transfer etmekte. Bu da Süper Lig, Türkiye Kupası ve Avrupa kupası maçlarında süre uzadıkça çok önemli sorunların ortaya çıktığını bizlere göstermekte. Her iki takımın da kupadan elenmeleri sürpriz değil. Son derece normal.Ligde şampiyonluk yarışını nefes nefese sürdüren Fenerbahçe ve Galatasaray, Türkiye Kupası'ndan elendi. Hem de rakipleri karşısında hiçbir varlık gösteremeden. Tabii ki kupa maçlarında çok ufak bir rotasyon yapılabilir. Örneğin; yedek kulübesine şans verebilirsin. Bu bütün dünyada da benzer şekildedir. Ancak iki takım da öyle olumsuz bir kadro şekilleriyle sahaya çıktılar ki kazanmaları büyük tesadüf olurdu. Fenerbahçe, defans bloğunun dört oyuncusunu birden değiştirdi. Üstelik ters ayaklı Osayi'yi hiç başarılı olamayacağı sol bekte görevlendirdi. Galatasaray öyle bir orta saha çıkardı ki Berkan, fizik olarak tükenmiş Oliveira ve Kerem Aktürkoğlu... Bu orta sahanın organize olması, eşyanın tabiatına aykırı bir durumdu ve sonuçlar da bu şekilde oldu. Rotasyon yapmanın da şekli vardır. Elinde bu kadar güçlü kadrolar varken, yoğun maç temposuna girmek istemediler. Sanki ligde çok tempolu, yıpratıcı maçlar oynanıyor da!Şimdi gelelim bir de madalyonun öbür yüzüne… Zaten kümede kalma mücadelesi veren takımlar Ankaragücü hariç, Karagümrük ve Konyaspor yedek ağırlıklı kadrolarla sahaya çıktı. En ilginç konu da Başakşehir'in durumuydu. Üçüncülük iddiası yok, düşme tehlikesi yok ve Trabzon'da yedek ağırlıklı kadro vardı. Tek hedefleri, kupayı kazanmak olan Trabzonspor ve Beşiktaş ise ideal kadrolarıyla sahada yerini aldı. İşte ortadaki durum bu.Memlekette sezona F.Bahçe ve G.Saray, üç kupa hedefi ile başlar, biri Avrupa'da olamadığında -zaten çeyrek asırda bir kupa var- bu sorgulanmaz da şampiyonluk yarışında her zaman Türkiye Kupası gözden çıkartılan bir kupa olarak görülür. TFF, sezon başından beri fikstür yönetimini doğru yapmadı. Geçmiş yıllarda lige ara verilip hafta sonunda oynanan kupa maçları fikstürü vardı. 20 takımlı lig, kapıda EURO 2024'ün olması derken bu sıkışık fikstürde sadece F.Bahçe ve G.Saray değil, Başakşehir de Karagümrük de kadrolarında rotasyon yaptı. Zirvedeki iki takımın çok uzağında kalan Trabzonspor ile Beşiktaş'ın ki birinin derbisi var, kupa kadrolarına baktığınızda çıkartılabilecek en iyi 11'ler ile sahaya çıktılar. G.Saray'da transfer yanlışları sezon başından beri kadro derinliğini sorgulatıyor. Yedek kulübesindeki futbolcu sayısı hep aynı. Mühim olan, böyle maçlarda görev verildiklerinde ne yaptıkları. Zaha, Tete, Oliveira bence tek gidiş biletlerini kestirdiler. F.Bahçe'de de İsmail Kartal, doğru kurulmuş bir kadroyu ara transferdeki gel-git hamleleriyle yaraladı. Elinde Ferdi, Oosterwolde olan bir teknik adam, sol bekte neden Osayi ile çıkar? Ya da Hatay'da cezalı Djiku'yu Ankara'da neden kulübeye mahkum eder? Bu iki takımdan biri şampiyon olacak, sezon sonunda olamayana kaçan Türkiye Kupası'nın fiyaskosu da yazılacak. Sadece hocalar değil, kupa maçlarında futbolcuların da oyuna bakışları, ciddiyetleri sorgulanmalı.