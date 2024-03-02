Real Madrid’in Achraf Hakimi planı

Transfer çalışmalarını sürdüren Real Madrid'de sağ bek transferi için öne çıkan isim Paris Saint Germain'den Achraf Hakimi.

Bayern Münih'le sözleşmesi sezon sonunda bitecek Alphonso Davies'i bu yaz kadrosuna katmak isteyen Real Madrid, bir sonraki yaz içinse hedefini Hakimi olarak belirledi.

Athletic'te yer alan haberde, Hakimi'nin Real Madrid'in transferde öncelik verdiği isimlerden biri olduğu ve durumunun yakından takip edildiği ifade edildi.

Achraf Hakimi'nin PSG ile kontrat yenilememesi halinde Real Madrid'in bir sonraki yaz transfer döneminde görüşmelere başlayacağı, sonuç alamaması halinde kontratının bitmesini bekleyeceği kaydedildi.

ALPHONSO DAVIES ÖRNEĞİ



Real Madrid, kadrosuna katmak istediği Alphonso Davies için de benzer bir transfer stratejisi izliyor.

Sözleşmesi 2025'te bitecek Davies için Bayern Münih'le anlaşmaya yakın olan Real Madrid, oyuncunun kontratının bitecek olması nedeniyle daha uygun bir bonservis bedeli ödeyebilir.

PSG ile sözleşmesi bitecek Kylian Mbappe içinse bonservis bedeli ödemeyecek Real Madrid'in yüksek bir imza ücreti ödemesi bekleniyor.