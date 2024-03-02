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Giriş Tarihi: 2.3.2024 11:39

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: İrfan Can'a dev zam! Yeni sözleşme imzalayacak

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: İrfan Can’a dev zam! Yeni sözleşme imzalayacak

Fenerbahçe'de 2025’te sözleşmesi bitecek olan İrfan Can Kahveci ile nikah tazeleniyor. Şu anda yıllık 15 milyon TL alan İrfan Can’ın ücreti 50 milyon TL olacak. Bu rakam 2021 yılındaki 15 milyon TL’nin karşılığı olan 1.7 milyon Euro’ya denk geliyor.

Fenerbahçe, sözleşmesi 2025 yılının haziran ayında sona erecek olan İrfan Can Kahveci ile yeni sözleşme imzalamaya hazırlanıyor. Fenerbahçe'den yılda 15 milyon TL kazanan İrfan Can, Euro bazında ilk başta 1.7 milyon kazanırken kurun değişmesiyle bu rakam 900 bin Euro'ya gerilemişti.

Sarı-Lacivertli yönetim yeni sözleşmede 1.7 milyon Euro rakamını baz alıp milli futbolcuya yıllık 50 milyon TL ödemeyi planlıyor. Kısa bir süre içinde bu sözleşmesinin imzalanacağı ve sözleşmenin yeni sezondan itibaren geçerli olacağı da gelen haberler arasında...

En başarılı sezonunu yaşayan İrfan Can Kahveci, bu sezon 36 resmi maçta 13 gol atarken 7 de asist yaptı. Sezon başında taraftarlarla sorun yaşamasına rağmen milli futbolcu müthiş bir performans ortaya koyarak adeta Sarı-Lacivertliler'in sevgilisi haline geldi. Fener yönetimi de İrfan Can'ın bu performansını yeni sözleşme ile ödüllendirecek. (Takvim)

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SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: İrfan Can'a dev zam! Yeni sözleşme imzalayacak
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